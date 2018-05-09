Galatasaray’ı eleyen TM Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmaması ile 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final yarın saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak.
İHA'nın aktardığına göre, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı'nda maç öncesi takımlar kente gelmeye başladı.
Sabah saatlerinde kente gelen TM Akhisarspor maç saatini bekleyeceği otele yerleşirken, Fenerbahçe ise İstanbul’da yapacağı son idman sonrası Diyarbakır’a hareket edecek.
OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 100'Ü BULDU
Fenerbahçe ile TM Akhisarspor arasında oynanacak kupa finali en çok Diyarbakırlıları sevindirdi. Kentte bulunan otellerde boş yer kalmadı.
İl dışından gelen taraftarların da ilgi gösterdiği maç öncesi kenti gezme fırsatı bulan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Yoğunluk dolayısıyla yüzleri gülen esnaf, bu tür etkinliklerin kentte daha çok yapılmasını istedi.
VATANDAŞ FİNAL MAÇININ DİYARBAKIR'DA OLMASINDAN MUTLU
Fenerbahçe ve TM Akhisarspor’un Türkiye kupası final maçını Diyarbakır’da oynayacak olması en çok da kent sakinlerini sevindirdi.
Vatandaşlardan Hasan Kan, Diyarbakır’ın tanıtımı için maçın burada oynanmasının önemli olduğunu belirterek, “Diyarbakır bölgenin en büyük şehri. Kenti batı illerindeki vatandaşların da kenti tanıması için maçın burada oynanmasının Diyarbakır için çok iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Furkan Turan isimli vatandaş ise, Diyarbekirspor taraftarı olduğunu fakat İstanbul takımlarından Fenerbahçe’yi tuttuğunu kaydetti. Turan, şunları söyledi:
“Bu maçın Diyarbakır’da oynanması, kentimiz için çok önemli bir adım. Diyarbakırlılar olarak Fenerbahçe ve Akhisarspor taraftarlarını çok güzel ağırlamak istiyoruz. Yarın akşam Fenerbahçe’ye destek vereceğim. EURO 2024 öncesi bu maçın Diyarbakır’da oynanacak olmasını Türkiye futbolu için de önemli olarak görüyoruz. Çok güzle bir stat yapılmış, inşallah Fenerbahçe bu baçı 3-1 galip tamamlayacak.”
ESNAF YOĞUNLUKTAN MEMNUN
Final maçı öncesi kente gelen taraftar grupları, en işlek noktalarını gezip Diyarbakır’a has tatları deneme fırsatı buldu. Yoğunluktan memnun olan esnaf ise, bu tür etkinliklerin kentte daha fazla yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.
Diyarbakır’ın meşhur tatlıcılarından olan Mehmet Altunbay, çevre illerden gelecek olan taraftarların esnafa da katkı sağladığını vurguladı. Altunbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Maça gelecek olan çevre illerdeki vatandaşlar, buraya geldiği zaman bütün esnafa fayda sağlıyor. Bu tür etkinliklerin Diyarbakır’da devamlı yapılmasını istiyoruz ve Diyarbakırspor’u da Süper Lig’de görmek istiyoruz. Maçın Diyarbakır’da oynanacak olması kente çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. Daha önce Diyarbakır’a hiç gelmemiş olan yerli turistler, hem maça gelecek hem de Diyarbakır’ı gezmeye gelecek. Bu Diyarbakır’ın tanıtımı açısından çok önemli olacak.”
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