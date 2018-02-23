20 yaşındaki yüzde 40 işitme engelli E.S. adlı genç kız, 2 Aralık 2016’da İstanbul Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda dehşet dolu bir gece yaşadı. Ünlü bir otobüs firmasında çalışan 2 şoför, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Yaşanan saldırının ardından şoför Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) hakkında yüzde 40 işitme engelli E.S.’ye (20) cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açılmıştı.
‘TERMOSLA BAŞINA VURDULAR’
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet E. ve Serhat O. ile şikâyetçi E.S. avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşma savcısı, sanıklardan Mehmet E.’ye cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 27 yıl hapis cezası verilmesini, Serhat O.’nun ise cinsel saldırı suçuna yardım etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre mütalaasını veren savcı, Serhat O.’nun kullandığı otobüsün elinde çantaları ile yol kenarında bekleyen E.S.’yi görünce durduğunu, diğer sanık Mehmet E.’nin de Beşiktaş’a gitmek istediğini söyleyen genç kıza işleri bitince metroya bırakabileceklerini söylediğini belirtti. Mehmet E.’nin otobüsün arka tarafında genç kıza saldırdığını, direnince termosla kafasına vurduğunu ifade eden savcı, E.S.’nin otobüsten inmesine engel olan sanıklardan Mehmet E.’nin cinsel saldırıda bulunduğunu, diğer sanığın da gülerek otobüsün kapılarını kilitlediğini dile getirdi. Savcı, E.S.’nin metroya bırakıldıktan sonra hemen özel güvenliğe “tecavüze uğradığını” söylediğini vurguladı. Sanıkların E.S.’nin 200 TL para karşılığında birlikte olmayı kabul ettiği yönündeki ifadelerine itibar edilmemesi gerektiği kaydeden savcı, cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da mağdur E.S. yanında davaya katılmasını kabul ederek duruşmayı erteledi.
‘İSTANBUL GÜVENSİZ BİR YER’
Uzun süre servis bekledikten sonra yanında sanıkların kullandığı otobüsün durduğunu belirten E.S., o gün yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:
“Bana Mehmet adlı kişi ‘Gittiğin yere bırakalım’ dedi. Metro ile gideceğimi söylememe rağmen samimiyetlerine güvenerek bindim. Mehmet bana İstanbul’un kötü ve güvensiz bir yer olduğunu belirterek başıma bir şey gelirse aramam için cep telefonunu verdi. Mehmet E. saldırmak istedi. Direndim, bağırdım. Boğazımı sıktı. Termosla kafama vurdu. Diğer şoför ise bizi izleyip gülüyordu. Mehmet E. otobüsün perdelerini kapattı, 31-32 No’lu koltukta ‘Bağırırsan öldürürüm’ diyerek tecavüz etti.”
E.S. sanıkların çantasından 400 TL de parasını çaldıklarını ileri sürmüştü. Sanıklar ise para karşılığı ilişki iddiasında bulunmuştu.
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