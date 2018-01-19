İstanbul'daki otogar ve hastanelerde yankesicilik yaptıkları iddia edilen 6'sı kardeş 7 kişilik çete çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli kardeşlerden örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Şakir K. mahkeme ifadesinde, "Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez" dedi.
İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan ve dün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 6'sı kardeş 7 kişilik hırsızlık çetesi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Otogar ve hastanede zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef alarak yankesicilik yaptıkları belirtilen ve Dalton kardeşler olarak adlandırılan şüpheliler, hakimlikte örgüt suçlamasını reddetti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan şüpheli Ali K.; Şakir K., Urfan K., Veysel K., Zeki K. ve Yıldırım K.'nın öz kardeşleri olduğunu hep birlikte Darıca'da bir işyeri işlettiklerini, olay tarihinde otogarda bulunmadığını, hatta otogara hiç gitmediğini söyledi.
Şüpheli Urfan K.'nın damadı olduğunu kaydeden şüpheli Bülent A., K. kardeşler ile aralarında husumet olduğunu söyledi. K. ailesi ile görüşme yapmadığını ifade eden Bülent A., "Olay tarihinde Kumkapı'da bir otelde kaldım. Olay görüntülerindeki şahıs benim. Ancak hırsızlık yapmadım. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanıyorum. Diğer şahıslara karşı koruma kararım vardır. Onlarla irtibata geçmem imkansızdır. Aramalarına dahi cevap vermem. Uzaktan yakından olayla ilgim yoktur" dedi.
"OTOGARDA BULUNMAMIZ SUÇ İŞLEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"
Örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Şakir K., hırsızlık ve gasp gibi suçlardan uzun süre cezaevinde yattığını belirtip, "Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Ağabeylerim de defalarca çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkmışlardır. Bana gösterilen görüntülerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir. Biz farklı firmalara servis araçlarından istifade etmek için bakmaktaydık. Bu suç işlediğimiz anlamına gelmez. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez. Gebze arabalarına binmek için gidiyorduk. Gerçekleşen olaylarla alakalı olarak amcamın oğlu Sedat K.'in ailesi birçok mağdurun parasını iade etti. Başkaca mağdurlar varsa ailem adına ve kendi adıma uzlaşmak istedim. Eşim hamile, engelli oğlum var" diye konuştu.
Şüpheli Veysel K. ise kendisine gösterilen otogar görüntülerine değinerek, "Görüntülerdeki bir eylemde Hasan Kut adlı şahıs, bir çocuğu dövüyor. Ben de 'Yazık çocuğu bırak neden dövüyorsun' dedim. Hasan Kut bana yöneldi ve tartıştık. Hasan Kut'un parası nasıl çalındı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDILAR
Hakimlik, 7 şüphelinin tamamını "Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Şakir K.'in örgüt lideri, diğer 6 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu belirtilen kararda, şüphelilerin 20 Ağustos 2017 ile 2 Ocak 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere birçok kez belirtilen suçları işledikleri kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.