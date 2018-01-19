İstanbul'daki otogar ve hastanelerde yankesicilik yaptıkları iddia edilen 6'sı kardeş 7 kişilik çete çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli kardeşlerden örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Şakir K. mahkeme ifadesinde, "Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez" dedi.

İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan ve dün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 6'sı kardeş 7 kişilik hırsızlık çetesi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Otogar ve hastanede zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef alarak yankesicilik yaptıkları belirtilen ve Dalton kardeşler olarak adlandırılan şüpheliler, hakimlikte örgüt suçlamasını reddetti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan şüpheli Ali K.; Şakir K., Urfan K., Veysel K., Zeki K. ve Yıldırım K.'nın öz kardeşleri olduğunu hep birlikte Darıca'da bir işyeri işlettiklerini, olay tarihinde otogarda bulunmadığını, hatta otogara hiç gitmediğini söyledi.

Şüpheli Urfan K.'nın damadı olduğunu kaydeden şüpheli Bülent A., K. kardeşler ile aralarında husumet olduğunu söyledi. K. ailesi ile görüşme yapmadığını ifade eden Bülent A., "Olay tarihinde Kumkapı'da bir otelde kaldım. Olay görüntülerindeki şahıs benim. Ancak hırsızlık yapmadım. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanıyorum. Diğer şahıslara karşı koruma kararım vardır. Onlarla irtibata geçmem imkansızdır. Aramalarına dahi cevap vermem. Uzaktan yakından olayla ilgim yoktur" dedi.

"OTOGARDA BULUNMAMIZ SUÇ İŞLEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"

Örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Şakir K., hırsızlık ve gasp gibi suçlardan uzun süre cezaevinde yattığını belirtip, "Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Ağabeylerim de defalarca çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkmışlardır. Bana gösterilen görüntülerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir. Biz farklı firmalara servis araçlarından istifade etmek için bakmaktaydık. Bu suç işlediğimiz anlamına gelmez. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez. Gebze arabalarına binmek için gidiyorduk. Gerçekleşen olaylarla alakalı olarak amcamın oğlu Sedat K.'in ailesi birçok mağdurun parasını iade etti. Başkaca mağdurlar varsa ailem adına ve kendi adıma uzlaşmak istedim. Eşim hamile, engelli oğlum var" diye konuştu.

Şüpheli Veysel K. ise kendisine gösterilen otogar görüntülerine değinerek, "Görüntülerdeki bir eylemde Hasan Kut adlı şahıs, bir çocuğu dövüyor. Ben de 'Yazık çocuğu bırak neden dövüyorsun' dedim. Hasan Kut bana yöneldi ve tartıştık. Hasan Kut'un parası nasıl çalındı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDILAR

Hakimlik, 7 şüphelinin tamamını "Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Şakir K.'in örgüt lideri, diğer 6 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu belirtilen kararda, şüphelilerin 20 Ağustos 2017 ile 2 Ocak 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere birçok kez belirtilen suçları işledikleri kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER