İstanbul’da UBER şoförlerini hedef alan taksiciler, bir şiddet olayına daha imza attı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, UBER’e VIP hizmet veren Mercedes Vito marka bir araç, önceki gün sabaha karşı 06.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giriş yaptı. İddiaya göre, UBER sürücüsünü otogara çağıranlar taksicilerdi. Müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü Bahtiyar Toslu, 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. Taksiciler, “Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz” diyerek Toslu’yu darp etti. UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtuldu. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikâyetçi oldu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI

UBER şoförleri, şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Yaşananların bir algı operasyonu olduğunu savunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise “Darp iddiaları yalan, UBER haksız kazanç elde ediyor” dedi.

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