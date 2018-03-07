Taksiciler ve Uber adındaki mobil uygulamayla yolcu alıp VIP taşımacılık yapan şoförler arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Öyle ki iş şiddete kadar çıktı. Hatta o şoförlerin iddiasına göre, taksiciler müşteri gibi şoförleri çağırıp tenha yerde kıstırıp, onları darp ediyorlar. Üstelik bu birkaç kez değil, hemen hemen her gün yaşanıyor.
Taksicilerin darp ettiği Oğuz Usta konuyu yargıya taşıdı. Savcılık soruşturması devam ediyor. Ancak sadece Oğuz Usta değil, diğer Uber şoförleri de artık müşteri aldıklarında tedirgin olduklarını söylüyor. Taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir Uber sürücüsü, Habertürk'ten Okan Ateş'e, "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler... Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz demiş" açıklamasında bulundu. Taksici-Uberci kavgalarından birinde, o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
"İŞİMİZİ ALMASI BİZİ SIKINTIYA SOKUYOR"
Habertürk, Uber sürücülerinin iddialarını taksicilere de sordu. Cevapları iddiaları doğrular nitelikteydi. İddialar hakkında açıklama yapan bir taksici, "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntya sokuyor" derken; bir başka taksici ise "Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak" açıklamasında bulundu
Uber, 2014'ten beri 3 binden fazla sürücüyle İstanbul sokaklarında. Çıkış yeri Amerika. Kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Bir nevi taksicilik faaliyeti, ama sistem akıllı telefonlar üzerinden işliyor. Kazançlarını Uber'le paylaşmak durumunda kalan taksiciler, uzun süredir rahatsız. Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini yani vergi verdiklerini iddia ediyor.
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