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Seçili Ford modellerinde yaz kampanyası yüzde 3 indirim fırsatıyla 12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Ford otomobillerde Her Şey Dahil Finans Paketi ile Ford Options kullanılmaması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden olacak şekilde yüzde 5 takas desteği fırsatı oluyor.

Ford ticari araçlarda ise Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında 45 bin lira 15 ay yüzde sıfır faiz imkanı sağlanıyor.