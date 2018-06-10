Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDY 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından Hıdır Özgün idaresindeki 33 AZD 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bilinçleri kapalı olduğu için kimlikleri tespit edilemeyen 2 kadın yaralandı. DHA'nın haberine göre, hurdaya dönen ve tavan kısmı kopan araçta sıkışan iki kadını kurtarmak için itfaiye, 112 Acil, UMKE, Karayolları ve yoldan geçen vatandaşlar seferber oldu.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kadınlar otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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