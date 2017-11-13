Otomobilin kapısını açıp direksiyonu ayağıyla çevirdi!

İHA'nın haberine göre, Osmaniye'de kullandığı otomobilde bir anda kapıyı açarak dışarı sarkan ardından da ayaklarıyla otomobilin direksiyonunu kontrol eden şoförün bu anlarını yanında oturan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre ayaklarıyla otomobil kullanan şoför arkadaşının "İn artık yeter" uyarısıyla otomobile geri bindi.

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