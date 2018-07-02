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Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü

02.07.2018 - 08:09 | Güncelleme:

Colinfurze ismiyle sosyal medyada çılgın deney videoları paylaşan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir gösteriye imza attı

  • 1 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    1989 model BMW3 serisi bir otomobili tüm boşlukları kapanacak şekilde kaynaklayan adam, otomobili suyla doldurdu.

  • 2 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    Bagaj kısmına koyduğu ızgarayla da et pişirdi.

  • 3 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    Otomobilini kaynakladıktan sonra yapay çim ile kaplayan adam otomobiline bahçe görünümü kazandırdı.

  • 4 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    Suyla birlikte tonlarca ağırlığa ulaşan otomobili çalıştıran çılgın adam, arkadaşıyla birlikte keyifli bir yolculuk yaptı.

  • 5 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    Seyir eden otomobilden, sabunla köpüren sudan etrafa kabarcıklar halinde köpükler düştü.

  • 6 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    O anları fotoğraf ve video kaydına alan çılgın insanlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

  • 7 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    İşte otomobilin suyla doldurulma aşamasında kayda geçen fotoğraflar...

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  • 43 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 44 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 45 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 46 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    46 | 100
  • 47 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    47 | 100
  • 48 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 49 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 50 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    50 | 100
  • 51 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    51 | 100
  • 52 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    52 | 100
  • 53 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    53 | 100
  • 54 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    54 | 100
  • 55 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    55 | 100
  • 56 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    56 | 100
  • 57 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    57 | 100
  • 58 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 59 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 60 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    60 | 100
  • 61 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    61 | 100
  • 62 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    62 | 100
  • 63 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 64 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    64 | 100
  • 65 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    65 | 100
  • 66 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    66 | 100
  • 67 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    67 | 100
  • 68 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 69 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 70 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    70 | 100
  • 71 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    71 | 100
  • 72 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    72 | 100
  • 73 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    73 | 100
  • 74 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    74 | 100
  • 75 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 76 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    BİSİKLETİNDEN SEYİR HALİNDE 1000 HAVAİ FİŞEK FIRLATTI

    Özel tasarım bisiklete 1000 adet havai fişek yükleyen adam hareket halindeyken hepsini ateşledi.

  • 77 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    Kendini emniyete alan çılgın adam 1000 roketin ateşlenmesini ve fişeklerin patlamasını değişik açılardan kameraya kaydetti.

  • 78 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    78 | 100
  • 79 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    79 | 100
  • 80 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    80 | 100
  • 81 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    81 | 100
  • 82 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    82 | 100
  • 83 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    83 | 100
  • 84 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    84 | 100
  • 85 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    85 | 100
  • 86 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    86 | 100
  • 87 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    87 | 100
  • 88 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    88 | 100
  • 89 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    89 | 100
  • 90 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
    90 | 100
  • 91 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 92 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 93 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    ÇORAPLARINI ROKETLE ÇIKARDI

    Çılgın YouTube kullanıcısı Colin Furze, ayağındaki çorabı çıkartmak için roket kullandı.

  • 94 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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    İşte o anlar...

  • 95 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 98 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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  • 100 Otomobiline yapmadığını bırakmadı! Hem jakuzi hem barbekü
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