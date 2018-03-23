Eyüpsultan Nişanca Mahallesi’nde araçların parklanmasından şikâyetçi olan vatandaşlara cevap veren Eyüpsultan Belediye Başkan Remzi Aydın, yapımı gerçekleşen Aşçıbaşı Otoparkı Projesi’nin Anıtlar Kurulu kararına takıldığını belirtti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Aydın, “Proje tamamlansaydı yaklaşık 1723 metrekarelik bir alana sahip olacak ve 3 kattan oluşacaktı. Fakat alanda tarihi eser kalıntılarına rastlandığı için proje durduruldu. Otoparkımızı yeniden ihya ettireceğiz.

Nişanca Mahallesi’nde yeni bir otopark yapılması için alan arayışımız sürüyor. Birkaç alternatif yer var. Bu yıl otopark sorununu çözeceğiz” dedi.

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