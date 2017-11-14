Oyuncu Alp Navruz bileğini kesti

Alp Navruz, sahnesinin inandırıcı olması için buz cama sert bir şekilde vurunca, bileğini kesti. Yapımcı, üç dikiş atılan oyuncuya iki gün izin verdi

Cadde'nin haberine göre, 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde 'Sinan Egemen' karakterine hayat veren Alp Navruz, iki hafta sonra ekrana gelecek yeni bölümün çekimlerinde kaza yaşadı.

Oyuncunun, Deniz Baysal ile Ağva’da çekilen tartışma sahnesinde, inandırıcı olsun diye senaryo gereği buz cama sert vurunca, bileği kesildi.

Alp Navruz'un elinde manyetik bir alet olmasına rağmen, sert vurma sebebiyle kırılan cam, bileğine gelince hemen hastaneye kaldırıldı. Bileğine üç dikiş atılan oyuncu, iki saat sonra sahnesinin yetişmesi için sete döndü.

Eli sargıya alınan oyuncu, İstanbul'a döndüğünde, yapımcısı iki gün izin vererek, dinlenmesini söyledi.

Alp Navruz