Özbekistan ABD'ye uranyum konsantresi satacak

Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Elyar Ganiyev, geçen haftada New York'ta düzenlenen Özbekistan-ABD İş Forumu'nun sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ganiyev, Özbek-Amerikan İş Forumu kapsamında Özbekistan'da uranyum üretimi yapan Nevai Maden-Metalürji Kombinesi ile Amerikan Nukem şirketi arasında 7 yıl boyunca 300 milyon dolarlık uranyum konsantresi satışı konusunda anlaşma imzaladığını kaydederken, "Uzun vadeli söz konusu anlaşmanın, uranyum konsantresini tedarik eden bazı ülkeler tarafından imzalanandan çok daha avantajlı, çok olumlu şartlarla imzalandığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi verilerine göre, ülkenin keşfedilen uranyum rezervleri 185,8 bin tonu oluştururken, ülkede yıllık ortalama 2 bin 200 ton uranyum konsantresi üretiliyor. Üretilen uranyumun tamamı yurt dışına ihraç ediliyor.

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