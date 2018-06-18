ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi sınavı son zamanların yoğun ilgi gören meslekleri arasında yer alan Güvenlik Görevlisi mesleğini yapmak isteyen adaylar için yapılıyor. 2018 ÖGG sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik Görevlisi Kursu'nun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Güvenlik Eğitimi ve Yenileme Eğitimi Sınavı yapılıyor. 2018 yılının Özel Güvenlik 76. Temel Eğitim ve 52. Yenileme Sınavı 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Güvenlik Görevlisi alımı için gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavı 3 Haziran 2018 Pazar günü saat 14.00'da yapıldı. Sınavın ardından adaylar heyecanla bekleyişini sürdürüyor. ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmazken, sonuçların açıklanacağı tarih de net olarak bilinmiyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK! TIKLAYIN...

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik 76. Temel ve 52. Yenileme Eğitimi yazılı sınav soruları erişime açılmıştı.

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ SORULARI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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