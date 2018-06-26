Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Son zamanların yoğun ilgi gören meslekleri arasında yer alan Güvenlik Görevlisi mesleğini yapmak isteyen adayların katıldığı Özel Güvenlik sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Bu adaylar için ilk etapta Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğrenmeleri sağlanıyor ardından da adaylar, Özel Güvenlik Eğitimi ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyor. Son olarak da Özel Güvenlik 76. Temel Eğitim ve 52. Yenileme Sınavı 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını merak ediyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2018 ÖGG sınav sonuçları nereden görüntülenir? İşte 2018 ÖGG sonuçları sorgulama sayfası...

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Güvenlik Görevlisi alımı için gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavı 3 Haziran 2018 Pazar günü saat 14.00'da yapıldı. Sınavın ardından adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün http://www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 76. Temel ve 52. Yenileme Eğitimi yazılı sınav soruları geçtiğimiz gün erişime açılmıştı.

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ SORULARI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI SORULARI İÇİN TIKLAYIN