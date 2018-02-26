Özel Güvenlik yenileme sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlıa Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak için yapılan 74. Temel Eğitimi Sınav sonuçları ve 50. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı. Sınavlara katılan adaylar, sonuçlara nasıl erişebileceğini sorguluyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 74. Temel Eğitimi Sınav sonuçları ve 50. yenileme eğitimi sınav sonuçları...

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME SINAV SONUÇLARI

Özel Güvenlik olarak çalışmak isteyen adayların katıldığı Özel Güvenlik sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, sonuçların nereden görüntülenebileceğini araştırıyor. Özel Güvenlik 73. Temel Eğitimi Sınav sonuçları ve 50. yenileme eğitimi sınav sonuçları Polis Akademisi'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.

ÖZEL GÜVENLİK 74. TEMEL EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 50. YENİLEME SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 ÖZEL GÜVENLİK SINAV TARİHLERİ

SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ 1 ÖZEL GÜVENLİK 75.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 76.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 27 Mayıs 2018 Pazar 20 Nisan 2018 Cuma 3 ÖZEL GÜVENLİK 77.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 7 ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Mayıs 2018 Pazar 20 Nisan 2018 Cuma 8 ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 9 ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 10 ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 11 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 04 Mart 2018 Pazar 12 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 29 Nisan 2018 Pazar 13 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 11 Kasım 2018 Pazar 14 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 14 Ekim 2018 Pazar 15 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2018 YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR