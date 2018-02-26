Özel Güvenlik yenileme sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlıa Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak için yapılan 74. Temel Eğitimi Sınav sonuçları ve 50. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı. Sınavlara katılan adaylar, sonuçlara nasıl erişebileceğini sorguluyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 74. Temel Eğitimi Sınav sonuçları ve 50. yenileme eğitimi sınav sonuçları...
ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME SINAV SONUÇLARI
Özel Güvenlik olarak çalışmak isteyen adayların katıldığı Özel Güvenlik sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, sonuçların nereden görüntülenebileceğini araştırıyor. Özel Güvenlik 73. Temel Eğitimi Sınav sonuçları ve 50. yenileme eğitimi sınav sonuçları Polis Akademisi'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.
ÖZEL GÜVENLİK 74. TEMEL EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖZEL GÜVENLİK 50. YENİLEME SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2018 ÖZEL GÜVENLİK SINAV TARİHLERİ
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 75.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 76.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|27 Mayıs 2018 Pazar
|20 Nisan 2018 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 77.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
|7
|ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|27 Mayıs 2018 Pazar
|20 Nisan 2018 Cuma
|8
|ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
|9
|ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|10
|ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|04 Mart 2018 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|29 Nisan 2018 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|11 Kasım 2018 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|14 Ekim 2018 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|07 Mayıs 2018 Pazartesi
|16
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2018
|YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU
|OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR
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