Cadde'nin haberine göre, yaz aylarında ünlü isimlerin korkusu haline gelen bikinili görüntülenme hakkında konuşan Özge Özpirincçi, “Benim bikini korkum yok, olmadı da. Siz de her yaz bol bol çekiyorsunuz. Tek sıkıntı suyun içinde görüntülenmek istemiyorum, o da rahat hareket edemediğimiz için” dedi.

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