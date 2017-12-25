Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün 34 yaşına bastı.

Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı.



Özpirinçci, fotoğrafın altına, “Ruhunun yarısının doğum günüdür ve “O” senin filminin şehir dışı gösterimleri için yanındadır. Güzel bir günün ardından fotoğraf çektirmek istersin çünkü farkedersin ki eski fotoğrafların sosyal medyada paylaşılamayacak kadar “enteresandır.” “Hadi bir fotoğraf çekilelim azıcık eli yüzü düzgün olsun” dersin, tam o sırada kendi annen arar “ruhunun yarısınının” doğum gününü kutlamak için… İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki sevdik birbirimizi! İyi ki varsın! Sağlık, mutluluk, huzur, başarı, dans, sanat, güzel yemek, bol seyahat ve eğlence dolu yılların olsun! Sana hastayım… (Suratının gözükmediği fotoğrafı paylaşıp doğum gününü kutluyorum ama çok da şey yapmamak lazım ya…)" notunu düştü.



Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk 2014'te Tatar Ramazan' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.



İşte Özpirinçci’nin o Instagram paylaşımı:



Özge Özpirinçci

Burak Yamantürk