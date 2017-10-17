Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adına tüm dezavantajlı kadınların ve genç kızların sesi olması için kurulan Özgecanlar Derneğinin aile ile dernek yönetimi arasında yaşanın gerilimin ardından kapatılmasına karar verildi.

Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan, bir süre önce dernek başkanlığından istifa eden Hediye Dalğıç ile Mersin Gazeteciler Cemiyetinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Aslan, yaptığı açıklamada, kendisinin ve ailesinin duygusal boşluğundan faydalanmak isteyen art niyetli insanların yanlış yönlendirmesiyle istem dışı ve bazı kişileri zan altında bırakan talihsiz açıklamalar yaptıklarını söyledi.

Dernek ve aile olarak tek amaçlarının Özgecan isminin zarar görmemesi olduğunu ifade eden amca Aslan, şunları belirtti:

"Bu derneğin kurulmasının nedeni böyle olayların ülkemizde tekrar yaşanmaması için farkındalık yaratmaktır. Dernek Başkanı Hediye Dalğıç ve yönetici arkadaşlar cenazemizin ilk gününden itibaren karşılıksız yardımlarını esirgememişler ve toplumun duyarlılığı için ciddi çalışmalara ve projelere imza atmışlardır. Ayrıca dernek çalışmaları tamamen kamu yararına yapılmıştır. Özgecan Aslan ismini gölgelememek amacıyla bir araya gelerek aramızdaki tartışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlamaya, karşılıklı olarak iddialarımızdan vazgeçmeye karar verdik. Verdikleri emek için dernek yönetimine teşekkür ederiz."

DERNEĞİN FESİH İŞLEMLERİ BAŞLATILDI



Dalğıç da Dernekler Dairesi Başkanlığından inceleme talep ettilerini belirterek, derneğin kamu yararına çalıştığını ve en ufak bir yanlışının bulunmadığını söyledi.

Hassasiyetle ve anne olarak Özgecan'a çok değer verdiğini belirten Dalğıç, şöyle dedi:

"Ailenin acısını ilk günden beri paylaştım. Cenazeden itibaren yanlarındaydım. Herhalde yanlış yönlendirmeler yüzünden talihsiz bir açıklama yapıldı. Bunlarla ne derneğin ne şahsımın ne de Özgecan'ın ailesinin hiçbir alakası yok. Biz zaten dernekten istifamızı vermiştik. Maalesef 5 bin kadına meslek edindirme ve istihdam garantili proje askıda kaldı."

Yönetim ve ailenin girişimleriyle derneğin fesih sürecinin başlatıldığı öğrenildi.



AMCA YAŞASIN ASLAN'DAN 'DERNEK YÖNETİMİNİN ASLAN AİLESİNİ TEHDİT ETTİĞİ' İDDİASI!

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan sanıklardan Fatih Gökçe'nin, "cinsel saldırıdan" verilen mahkumiyetin Yargıtayca bozulması üzerine yeniden başlayan yargılamasına katılan amca Yaşasın Aslan, son duruşmanın ardından dernek yönetimi tarafından "Aslan ailesinin" tehdit edildiğini iddia etmişti. Bunu üzerine Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç, iddiaları yalanlayarak 4 yönetim kurulu üyesiyle istifa etmişti.

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