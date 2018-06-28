Suriye’de, rejim ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, güney gerilimi azaltma bölgesine saldıran Fetih el Şam’a (El Nusra Cephesi) karşı ortak hareket ettiği iddiası,ÖSO tarafından yalanlandı. ÖSO komutanları, Esad rejimi ile anlaşmanın söz konusu olmadığını belirterek güneyde muhaliflerin kontrolünde bulunan 1 milyon nüfuslu Dera kentinde ÖSO birlikleri ve Esad rejimi arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

ÖSO BİRLİKLERİ ESAD’A KARŞI BİRLEŞTİ

ÖSO bünyesindeki grupların Dera ve Kuneytra kentlerinde Esad rejimine karşı birleşme kararı aldığı bildirildi. Dera cephesine ÖSO birlikleri yığınak yaparken, Rusya ve Suriye rejimine ait savaş uçaklarının saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Dera bölgesine 2 haftadır hava operasyonları artarken, 20 binden fazla sivilin göç ettiği ve Ürdün sınırına yöneldiği öğrenildi. Dera’daki çatışmalarda iki tarafın da ağır kayıplar verdiği, biri tuğgeneral 152 Esad askerinin öldürüldüğü bildirildi. Dera’nın Meliha bölgesinde ÖSO birlikleri tarafından Esad rejimine ait savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi.

‘BÜYÜK GRUP HÜKÜMET TARAFINA GEÇTİ’

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, “22 Haziran’da Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi ve Suriye hükümet yetkililerinin güney gerilimi azaltma bölgesinde ÖSO militanlarıyla yaptıkları görüşmelerden sonra Tacamaua al Viyat al-Umari adlı büyük grubun lideri Vejdi ebu Sles, Suriye hükümetinin tarafına geçtiklerini beyan etti” denilmişti.