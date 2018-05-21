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Fikret Orman’ın 1992’de evlenip 2002’de boşandığı Sedef Orman’dan iki kızı var. Özlem Kaymaz’ın da 16 yıl evli kalıp 2012’de boşandığı Hollandalı Watze de Vries’den 3 çocuğu var.