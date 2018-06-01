Pakistan Dışişleri ve Savunma Bakanı Khurram Dastagir Han, ABD ile Pakistan arasında yaşanan gerginliğe rağmen Pakistan'ın tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttuğunu belirterek, "Ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz." dedi.
AA'nın haberine göre, Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Han, Pakistan'ın, ABD'nin talebiyle terörizmi finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye alınmasına tepki gösterdi.
Merkezi Paris'te bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF), ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ı terörü finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye aldığını söyleyen Han, bir adım ötesinin kara liste olduğunu belirterek, bu durumun Pakistan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.
Han, ABD'nin söz konusu kararı ile Afganistan'daki karışıklığı sona erdirememesinin suçunu Pakistan'a attığını ifade etti.
İki ülke arasında son dönemde üst düzey bir görüşme olmadığını ifade eden Han, "Sadece çok resmi diplomatik seviyeli görüşmelerin yapıldığı bir çıkmazdayız. İslamabad'daki ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımızla görüşüyor, bizim ABD'deki elçimiz ABD Dışişleri ile görüşüyor ama bunlar gerçek iletişim değil. İki ülke birbiriyle görüşmüyor." şeklinde konuştu.
Han, iki ülke arasında üst düzey görüşmelerin sadece ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva arasında yapıldığını da sözlerine ekledi.
Pakistan'ın 17 yıldır terörle mücadele için ABD'den mali destek aldığını da hatırlatan Han, ülke ekonomisine de katkısı olan bu yardımın yeni yılda alınamadığını söyledi.
ABD'nin tutumuna karşı Pakistan'ın hangi adımları atacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Han, "Gergin ilişkilerimize rağmen Pakistan ABD için tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttu ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz. Görünen o ki ABD Pakistan'a karşı şiddet içermeyen bir cezalandırma yolu izliyor." dedi.
İKMAL HATLARI
Pakistan'da bulunan ikmal hatları Afganistan'da yürütülen operasyonlar için büyük önem arz ediyor. Hatların 2011'de kapatılmasıyla ABD ve müttefikleri Rusya'nın da bulunduğu farklı ülkeleri kullanmıştı ancak 25 Pakistan askerinin bombalandığı hava saldırısının ardından ikmal hatları yeniden açılmıştı. ABD, bu saldırının yanlışlıkla yapıldığını açıklamıştı.
İKİ ÜLKE DİPLOMATLARINA SEYAHAT SINIRLAMASI GETİRİLDİ
İki ABD'li diplomatın nisanda İslamabad'da farklı günlerde geçirdiği trafik kazalarında bir Pakistanlı'nın ölmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler bir kere daha gerilmişti.
Pakistan hükümeti, kırmızı ışıkta geçerek bir kişinin ölümüne sebep olan ABD Savunma ve Hava Ateşesi Albay Joseph Emanuel Hall'un ülkeden çıkışına yasak getirdi. ABD yönetimi de ülkesindeki Pakistanlı diplomatlara bulundukları şehirlerden 40 kilometreden fazla uzaklaşmama veya 5 gün öncesinde izin alma uygulamasını hayata geçirdi.
Pakistan'dan çıkışına yasak konan Hall, daha sonraki süreçte ölümüne sebep olduğu Atik Baig'in ailesine kan parası ödeyerek Pakistan'dan ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.