Ünlü futbolcu Adil Rami'nin sevgilisi Pamela Anderson, dün akşam oynanan maçta sevgilisini tribünden izledi ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Pamela Anderson kimdir? Pamela Anderson kaç yaşında?

PAMELA ANDERSON KİMDİR?

Pamela Anderson, 1 Temmuz 1967'de Kanada'da doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra mankenlik yapmaya başladı. Mankenlik yaptığı sıralarda Playboy dergisinin Ekim 1989 sayısına kapak oldu. 1991'de Home Improvementda ufak bir rol aldı. Ardından 1992 yılında yayına giren Baywatch filminin 2003 yılında rol aldı. 2004'te Playboy dergisinde ilk kez çıplak olarak yer aldı.

Tüm bunların yanı sıra Pamela Anderson her zaman medyanın ilgi odağı olmuştur. Mötley Crüe’nin davulcusu Tommy Lee ile tanışmasının 96. saatinde evlenmiş ve sonrasında çiftin iki çocukları olmuştur. Pamela Anderson iki kez boşanma davası açmış ikisinde de çift yeniden bir araya gelmiştir.

1998'de Tommy Lee eşi Pamela’ya karşı zor kullanmaktan 6 ay hapse mahkûm olur ve çift nihai olarak boşanır, Tommy Lee öfke terapisi görmeye başlar. 2002'de Pamela, yaptırdıkları dövmeler neticesinde Tommy Lee’den Hepatit C virüsü kaptığını açıklar ve düzenli olarak Jane dergisinde makaleler yazmaya başlar.

Tommy Lee ve Pamela Anderson’un balayındayken çektikleri pornografik video evlerinden çalınır ve internette gösterilmeye başlar. Pamela videoyu dağıtan İnternet Eğlence Grup’una dava açar ve 1,5 milyon dolar tazminat kazanır. Bu olaydan sonra Pamela Anderson’ın müzisyen Bret Michaels ile çekilmiş başka bir videosu internette gezinmeye başlar.

Tüm bunlardan sonra Pamela Anderson ve Tommy Lee’nin popüleritesi artar, üstelik magazin dünyasında ünlülerin de (ünlülerin izinleri olsun ya da olmasın) evde çekilmiş porno videoları moda haline gelir. 2001'de Pamela Anderson şarkıcı Kid Rock ile beraber olur. Yıllar boyu bir ayrılıp bir barışan çift, 2006 Temmuz ayında Saint-Tropez’de evlenirler. Pamela Anderson’ın, Vancouver’da Blonde and Blonder filmini çekerken bir bebek düşürdüğü açıklanır. Bu olaydan 17 gün sonra Kasım 2006’da, Anderson boşanma davası açar.

Ayrıca Kasım 2008 ayında Michael Jackson ile bir restoranda yemek yerken görülür ve aralarında aşk dedikoduları çıkar.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

The Taking of Beverly Hills (1991)

Snapdragon (1993)

Raw Justice (1994)

Naked Souls (1995)

Barb Wire (1996)

The Making of Bret Michaels (2002) (belgesel)

Scooby-Doo (2002)

Pauly Shore Is Dead (2003)

Scary Movie 3 (2003)

No Rules (2005)

Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)

Blonde and Blonder (2008)

Superhero Movie (2008)

Very Very Hardly Pamela On two Penis (2011(Post-Production)

Televizyon

Home Improvement (1991-1993)

Baywatch (1992-1997)

Days of our Lives (1992)

Come Die with Me: A Mickey Spillane's Mike Hammer Mystery (1994)

V.I.P. (1998-2002)

Baywatch: Hawaiian Wedding (2003)

Stripperella (2003-2004) (seslendirme)

Stacked (2005-2006)

Comedy Central Roast (2005)

8 Simple Rules (2005)

Pamela (2008)

Yalan Dünya (2012) (Konuk Oyuncu)

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Pamela Anderson kimdir?

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