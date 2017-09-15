Pankreas kanserini tespit etmek için bol bol selfie çekin!

Yeni bir uygulama, insanların telefondan bir selfie çekerek pankreas kanseri ya da başka hastalıklara yakalanıp yakalanmadığını öğrenmesini sağlayabilir.

World Economic Forum'un haberine göre; pankreas kanseri, en kötü hastalıklardan biridir. Kanserin yayılmadan önce yakalanmasını sağlayacak belirtiler olmadığı için ve invaziv olmayan tarama araçları olmadığı için beş yıllık sağkalım oranı yüzde 9'dur.

Pankreas kanseri ve diğer hastalıkların en erken semptomlarından biri sarılıktır. Kandaki bilirubinin birikmesiyle ciltte ve gözlerde sarı renk meydana gelir. Ancak geliştirilen yeni bir tarama programı ile bilirubin seviyesi az olsa da, hastalık tespit edilebiliyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği o uygulama sayesinde insanlar, bir selfie çekerek, hasta olup olmadığını öğrenebilecek. Geliştirilen "BiliScreen" isimli uygulama, gözdeki beyazlıklarda bulunan kimyasal bilirubin (Turuncu-sarı renkli bir pigmenttir ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımları sonucu oluşan bir atık ürün) oranlarını, bilgisayarlı görüntü algoritmaları kullanarak tespit edebiliyor. Pankreas kanserinde bilirubin seviyesi arttığı için gözdeki beyazlık da sarıya dönüşmüş oluyor. "BiliScreen" uygulaması düşük bilirubin seviyelerini bile tespit edebiliyor.

Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünden Alex Mariakakis, "Pankreas kanseri belirtileri ortaya çıktığında, her şey için geç olabilir. İnsanlar sadece ayda bir defa bu testi yaparsa, hastalıklar erkenden teşhis edilebilir ve tedavi başlayabilir" açıklamasında bulundu.