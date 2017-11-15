Papa Francesco hediye Lamborghini'yi açık artırmaya çıkarıyor

- Reuters Papa Francesco, törende otomobili kutsadı ve kaportasını imzaladı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya, Vatikan bayrağının renklerinde özel üretim bir Lamborghini otomobil hediye edildi. Ancak Papa, bu lüks spor otomobili kullanmayacak.

Özel üretim Lamborghini Huracan model araç açık artırmayla satılacak ve buradan elde edilecek gelir de hayır kurumlarına bağışlanacak.

Papa Francesco'nun ikamet ettiği Vatikan'daki Santa Marta Konuk Evi önünde Çarşamba sabahı yapılan törende, İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini'nin yöneticileri Papa'ya otomobili teslim etti.

Vatikan bayrağı renklerinde, beyaz üzerine altın sarısı şeritlerle tasarlanan otomobilin Papa'ya özel olarak üretildiği açıklandı.

Papa Francesco, törende otomobili kutsadı ve kaputunu imzaladı.

Sotheby's müzayede evinde satılacak

Lamborghini Huracan modelinin İtalya'daki normal satış fiyatı 200 bin euro civarında, ancak Papa'nın imzasını taşıyan bu özel üretim aracın çok daha yüksek bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Papa'nın imzalı Lamborghini, Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulacak.

Açık artırmadan elde edilen gelir, Papa'nın şahsen seçtiği hayır kurumlarına bağışlanacak. Bu hayır kurumlarından biri, Irak'taki Hristiyanların tarihi merkezlerinden olan Ninova Ovası'nda yeniden inşa çalışmaları yapan "Aiuto alla Chiesa che Soffre" (Acı Çeken Kiliseye Yardım) vakfı.

Bu vakıf, Irak Şam İslam Devleti'nin bölgede güç kazanmasıyla yurtlarını terk etmek zorunda kalan Hristiyanların evlerine geri dönebilmeleri için bir proje yürütüyor.

Gelir 3 vakfa dağıtılacak

Papa ayrıca, Afrika'da özellikle kadın ve çocuklar için projeler yürüten iki İtalyan dernek Gicam ve Amici del Centafrica (Orta Afrika'nın Dostları) kurumlarının da açık artırma gelirinden pay almasını istedi.

Papa tarafından seçilen bir diğer hayır kuruluşu da, fuhuş amaçlı insan ticaretinin kurbanı olan kadınları kurtarmak için çalışan Papa 23. Giovanni Cemiyeti.

Cemiyetin "Papa Francesco'nun Evi" adlı projesi kapsamında, insan tacirlerinin ağından kurtarılan kadınlar için sığınma evleri yapılıyor.

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