“PARA, fizyolojik ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilir. Daha kaliteli ve sınırsız besin sağlayabilir. Çalışmamayı seçip tembellik etmenize imkân tanı- yabilir. Tek eşliliği terk edip kısa süreli cinsel birliktelikleri mümkün kılabilir. Yüksek güvenlikli, çevreden izole bir malikânede yaşatabilir. Ancak derinliği olan ilişkilerin, güvenilir dostların ve sadık bir eşin garantisi anlamına gelmediğini bilmeniz gerekir.” Böyle diyor Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel ve ekliyor: “Cansız nesnelerle kurulan ilişki tek yönlüdür. Onlar bize bağlanmaz, biz onlara bağlanır, sever ve kaybedince üzülürüz. İnsanın sadece maddi olarak sahip olduklarını dikkate alırsak yanılırız. Maddi yönden fakir ama manevi açıdan zengin, sosyal çevresi geniş, insanlarla, hayvanlarla ve bitkilerle güçlü bağlar ve ortaklıklar kurabilen insanlar mutludur.”

MUTLULUĞUN GARANTİSİ DEĞİL

Para bazı açılardan mutluluk sağlasa da mutluluğun garantisi olmuyor. Paranın mutlu ettiği tek alan, parasızlığa bağlı mutsuzluk olarak görülüyor. Açıklayalım; bir kişi parasızlığı nedeniyle bir ihtiyacını karşılayamıyor ve bu durum sıkıntıya neden oluyorsa sorun parayla çözülebiliyor. Peki ya sonrası? Görülüyor ki ihtiyacı karşılayacak olandan fazla paranın mutluluk üzerinde kayda değer bir etkisi bulunmuyor. Hatta ihtiyaçtan fazla para sorunlara bile neden olabiliyor. Bu durumda ihtiyacın ne olduğunu belirlemek en önemli ölçüt sayılıyor.

PARA BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!

Para, mutluluk ya da mutsuzluk getirmesinin yanında bağımlılığa da yol açabiliyor. Bu noktada daha azıyla yetinmemeye benzeyen durumlarla karşılaşılıyor. Böyle olunca para artış gösterse ve ihtiyaçları fazlasıyla karşılasa da bu miktar kişiye hep az geldiği için daha fazlası isteniyor.

SONU HÜSRAN OLABİLİYOR

Para kişinin maddi ihtiyaçlarını karşılayıp dünyadaki canlılıkla sağlıklı şekilde bütünleşmesine destek oluyorsa mutluluk getiriyor. Mevcut sosyal ilişki ağının zenginleşerek sürmesine yardımcı oluyorsa da mutlu ediyor. Ancak kişinin içinde var olduğu insan, hayvan ve bitki âleminden kopmasına ve pahalı nesneler dünyasına dalmaya yol açıyorsa bunun sonu hüsran olabiliyor. Pahalı nesneler arasına dalmak ilk etapta mutlu ediyor gibi görünse de bir süre sonra bu cansız nesnelerle kurulan ilişkinin tek taraflı olduğu fark ediliyor ve bu yüzleşmenin sonunda gerçek yalnızlıkla karşılaşılıyor.

ETKİNLİĞE HARCANAN PARA DAHA TATMİN EDİYOR

Uzmanlar eşya yerine etkinlik ve deneyimlere (seyahat, konser vb) harcanan paranın daha fazla mutluluk getirdiğine inanıyor. Eşyayla ilişki kurulamamasına karşın etkinlikler birileriyle yapılıyor ve en güzel anılar ancak paylaşıldığı zaman mutlu ediyor. Bazı insanlar tek başlarına dünyayı gezseler bile çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşma ihtiyacı duyuyor ve yalnız hissetmemiş oluyorlar. Bu nedenle insanı mutlu edenin onu yaşamak değil paylaşmak olduğu belirtiliyor.

EN ZENGİN ÜLKELER EN MUTLU ÜLKELER Mİ?

EN zengin ülkelerin en mutlu ülkeler olmadığı belirtiliyor. Maddi zenginlik ve nesne ile kurulan ilişki, sadece buna ihtiyaç varsa mutluluk sağlayabiliyor. Doygunluk sağlandıktan sonra edinilen para ve madde, beraberinde başka sorunları getiriyor. Bu, gıdalarla kurulan ilişkiye benziyor. İhtiyaçtan fazla alınan gıda obeziteye yol açıyor. Fakir ülkelerde paraya, maddeye ve gıdaya ihtiyaç fazla olsa da bu ülkelerde sosyal dayanışma ve ikili ilişkiler daha güçlü yaşanıyor. Bu nedenle fakir ülkelerde zengin ülkelerle büyük şehirlerde görülen sosyal izolasyona rastlanmıyor. Geniş ailelerde ve büyük gruplar halinde yaşayan bu topluluklarda insanların yalnız kalmasına izin verilmediği için mutsuz olmalarının önüne geçiliyor.

PİYANGO ZENGİNLERİ MUTLU MU?

Talih oyunlarından yüksek miktarda para kazanan çoğu kişi bunu hazmedemiyor ve bu yüksek miktarda parayı yönetmekte zorlanabiliyor. Bu kişilerin içinde var olduğu sosyal dokunun yapısı aniden değişiyor, insan ilişkilerinde dalgalanmalar oluyor ve kişi yeni bir denge kurmakta bocaladığı için psikolojik dengesi bozulabiliyor. Sorun bu kişilerin sıklıkla paranın verdiği gücün kendilerine ait olduğunu düşün mesinden kaynaklanıyor. - Paranın zaman içinde emek harcayarak ve alınteri dökülerek kazanıldığı durumlardaysa bu tarz bir hazım sorunu yaşanmıyor. Madden zenginleş miş kişinin sosyal çevresi de bununla - orantılı şekilde manen zenginleşiyor. Bu kişiler tüm dünyayı ve hatta evreni kuşatacak bir bilgelik ve erdemle yaşayabildiği için bu tür bir zenginliğin mutsuzluk getirmesi mümkün görülmüyor.