National Headache Foundation’ın çalışmalarına göre, kronik baş ağrısı ya da migreni olan hastaların yüzde 75’inin sıcaklık artışı ya da diğer bir tetikleyici faktör olan rüzgârlı havalardan kaçınmalarından dolayı dışarıda yapılan spor faaliyeti gibi aktivitelere katılamadıklarını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Sıcak havalara ek olarak kokulu kremler de baş ağrısını tetikleyebiliyor. Migren hastaları aslında kokuların migrenlerini tetiklediklerini çok iyi bilirler fakat krem sürerken bu detay gözden kaçabilir” diyerek uyarıda bulundu.

SICAK HAVALARDA VÜCUDUN SUSUZ KALMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Baş ağrısı olan hastaların özellikle de migren hastalarının baş ağrısı sıklığının sıcak havalarda daha çok arttığını fark ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Ayrıca sıcak havaya eklenen nem oranında artışında da daha çok baş ağrısına neden olabileceği de saptanmış. Yani nemli ve sıcak yaz günlerinde baş ağrısı çekme olasılığınız artıyor hele de sıcakta yürüyüş yapıp yeterli sıvı almaz ve vücudunuz susuz kalırsa baş ağrısı riski daha da artıyor” dedi.

SIVI EKSİKLİĞİ SICAK ÇARPMASINA NEDEN OLABİLİR

Baş ağrısının aynı zamanda sıcak çarpmasının da önemli bir belirtisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Sıcak çarpması sıcak havada ve yüksek nem ve fazla hareket sonucu oluşur. Zonklayıcı baş ağrısının yanında kas krampları, çarpıntı, mide bulantısı ve kusma, yorgunluk, kuru ve soğuk bir cilde neden olur. Sıvı eksikliğinin sıcak çarpmasında rolü çok fazladır” şeklinde konuştu. Sıcak çarpması olduğunda sıcaklığı düşürme amacı ile olması gereken terleme gerçekleşemezse vücut ısısının düşürülemediğini belirten Prof. Kütükçü, sıcakta baş ağrısı ve bu diğer bulgular olduğunda mutlaka yapılan faaliyetlere ara verilmesi gerektiğini, bol su içilmesi gerektiğini ve gölge bir yere gidilmesi konusunda uyardı.