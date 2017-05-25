Lazer epilasyon
SAĞLIK

Lazer epilasyonda ‘Frida’sını kaybetti

Kolunda yanıklar oluşan Nazlı K., epilasyon merkezinden şikâyetçi oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 08:31:38 Güncelleme: 08:40:38

İstanbul'da bir lazer epilasyon skandalı daha karakolda bitti. 22 yaşındaki Nazlı K., epilasyon yaptırmak için Avcılar’daki bir güzellik merkezine gitti. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; burada lazerli tedavi işlemi uygulanan Nazlı K., belirli günlerde güzellik merkezine giderek epilasyon yaptırmaya başladı. 5 gün sonra tekrar merkeze giden Nazlı K.’ya epilasyon işlemini Yasemin adında farklı bir kişi yaptı. Ancak iddiaya göre Yasemin adlı personel Nazlı K.’nın kolundaki Frida Kahlo dövmesinin üzerine lazer epilasyon uyguladı. Dövmenin rengi değişirken bazı kısımlar da yandı. Nazlı K. acı hissettiğini ve dövmeye lazer uygulanamayacağını belirtmesine rağmen personel işleme devam etti. Kolunda yaralar oluşan ve dövmesi bozulan genç kadın soluğu karakolda aldı.

‘UYARDIM, DURMADI’

Hastaneden rapor alan Nazlı K., “Lazeri yapan kişi eğitimsizdi. Çünkü dövmenin üzerine uygulanamayacağını ben dahi biliyorum. Durması gerektiğini söylememe rağmen, durmadı. Çok canım yandı. Yanıklar oluştu ve su topladı. En önemlisi benim için manevi değeri olan Frida Kahlo dövmemi kaybettim. Şikayetçiyim” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÖVMEYE LAZER YAPILMAZ

Uzmanlar, lazer epilasyonun dövmeli alana yapılamayacağını şöyle açıklıyor: “Lazer epilasyonda, dövmeli bölgenin 2 cm dışına kadar uygulama yapılmaz. Lazer enerjisinin siyah renk pigmentine odaklanması sonucu dövmenin rengi ne olursa olsun, lazer o bölgeye odaklanır ve çok fazla enerji gönderir. Dövmenin rengini değiştirir ve üzerinde yara oluşmasına neden olur. Bu çok acı veren bir durum meydana getirir ve dövme tamamen bozulabilir.”

FRİDA KAHLO

Nazlı K.’nın bozulan dövmesindeki Frida Kahlo, resim sanatının en ikonik isimlerinden. Kahlo, almadığı kaş, bıyık tüyleri ve yerli kıyafetleriyle döneminin güzellik standartlarını sarsan isim olarak tanınıyor.

 
 
 
 
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YORUMLAR 15
  • Misafir 7 dakika önce
    Göz göre göre yakmışlar sonra gidip karkola gidiyorsun adalet yerini bulur 5bin tl para cezasına çarptırırlar olur biter.Eski dövmen yalan olur onada kılıf uydur eski dövmeni yaraların iyileşince yaptır.
  • Misafir 8 dakika önce
    dövme yaptirmasaydin sende. frida senin için canından daha mı değerli hey Allâh'ım ya :)
  • Misafir 15 dakika önce
    Güzellik merkezi çalışanlarının diplomalı eğitim alması gerekmektedir. Sağlık bakanlığı bu olaya el atmalıdır. Konfeksiyonda makas tutan el lazer epilasyon cihazını kullanırsa olacağı budur...
  • Misafir 17 dakika önce
    Meksikalı ressam başına neler açtı bak,
  • Misafir 24 dakika önce
    yaptirdigi dovmedeki kisi killarini almamakla meshur. fridanin manevi degerinden soz edip kendi killarini aldirmak enterasan bir tezat
  • Misafir 24 dakika önce
    Dövmenin üstüne epilasyon kesinlikle uygulanmaz.
  • Misafir 25 dakika önce
    Hay Allahım yaa
  • Misafir 32 dakika önce
    dövme yaptiranlar bu dünyada yanmaya başlamış bile..
  • Misafir 35 dakika önce
    bırak epilasyonu yapanı, lazer makinesi bile fridayı görünce kendisi ateşe verir orayı
  • Misafir 41 dakika önce
    tam frida olmuşsun şimdi üzülme
  • Misafir 46 dakika önce
    üzücü
  • Misafir 53 dakika önce
    Kıllarını aldırmayanı dövme yaptırıp, lazer epilasyonla kıllarını aldırmak. ilginç bir ironi... epilasyonu yapanda da kabahat aramamalı. fridanın kıllarını da almak istemiştir. "ben işimi yarım bıraktı dedirtmem"
  • Misafir 24 dakika önce
    Komik arkadaşımızı alkışlıyoruz
  • Misafir 53 dakika önce
    vah vah vah :)
  • Misafir 56 dakika önce
    dövme ne ya kuranda olmayan sapkınlık..
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