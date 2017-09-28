Paris Moda Haftası'nda Kaia Gerber rüzgarı

Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber, tıpkı annesi gibi podyumlarda fırtına gibi esmeye başladı. 16 yaşına basar basmaz defilelerde yer almaya başlayan Gerber, önceki gün Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan genç model defilenin yıldızı oldu.

Crawford'un kendisi de eski bir model olan işadamı Rande Gerber ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Kaia Gerber, son iki yıldır annesinin de desteğiyle moda dünyasında boy göstermeye başlamıştı. Ancak henüz çocuk yaştaki Gerber'in kariyer uğruna okulunu aksatması aşırı zayıf olması eleştirilmiş, bu durumdan Gerber'in ailesi sorumlu tutulmuştu.