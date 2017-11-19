Paris'te polis dehşeti: 3 kişiyi öldürdü, intihar etti!

Fransa'nın başkenti Paris'in Sarcelles banliyösünde gece yarısına doğru gerçekleşen olayda,

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'in Sarcelles banliyösünde gece yarısına doğru gerçekleşen olayda, polis memuru beylik silahıyla önce kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açtı.

Daha sonra ise kendisine engel olmak isteyen komşularına yöneldi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, evin içerisinde kayınpederin cansız bedenine rastlarken, kayınvalidenin ağır yaralı olarak bulunduğu kaydedildi. Komşulardan birinin cesedinin araç içerisinde, diğerinin ise aracın yanı başında olduğu bilgisi verildi.

Paris Emniyetinde görevli polis memurunun, daha sonra aynı evin bahçesinde yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği ileri sürülüyor.

Paris

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