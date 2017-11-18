Park yerini unuttu, arabasını 20 yıl sonra buldu!

1997 yılında Frankfurt'ta yaşanan olayda, şu anda 76 yaşında olan kişi, park yerini unutup arabasını kayıp olarak polise bildirmişti.

Independent Gazetesi'nin haberine göre, sürücü aracını endüstriyel bir binanın garajına park etmişti. Aracın bulunması ise şans eseri yaşandı. Binayı yıkmaya hazırlanan inşaat işçileri, ortaya çıkan arabayı polise bildirdiler. Polis, 20 yıl önce yapılan kayıp ihbarını fark etti ve aracın sahibine ulaştı. Aracını bıraktığı yerde görünce şaşkına dönen adam arabayı çalıştırmaya çalıştı ancak 20 yıldır hiç çalışmayan araba bozulmuştu.

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