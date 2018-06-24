Parmak çıtlamasının sebebi

Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkarırlar yani çıtlatırlar... Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler. Peki, duyduğumuz o ses nedir ve neden çıkar? İşte detaylar...