Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki oksijen tüpü yüklü TIR'ın lastiği patladı.

TIR'ı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı. Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı.

Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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