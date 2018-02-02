Payitaht Abdülhamid 36. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Payitaht Abdülhamid'de bu hafta Abdülkadir, babası tarafından Saray'dan uzaklaştırılıyor. Bidar Sultan 'ın oğlunu çağırması için Abdülhamid'e yalvarışları da etki etmez. Bu sırada Parvus Abdülhamid’in sonunu getirecek bir planı devreye sokar. İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümüne dair detaylar.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 36. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ
Abdülhamid Duyun-u Umumiye'nin yaptığı karşı hamlenin şaşkınlığı ve öfkesi içindeyken, olayın Abdülkadir yüzünden olduğunu öğrenir ve deliye döner.
Abdülkadir’in yaptıkları bardağı taşırmıştır artık ve sonunda Abdülhamid oğlunu Saraydan uzaklaştırır. Abdülkadir’in Saraydan gitmesi ve ortadan kaybolması bir deprem etkisi yaratır. Bidar Sultan merak ve endişe içindedir. Abdülhamid’e oğlunu bulması ve geri çağırması için yalvarır. Ancak Abdülhamid kararlıdır.
Parvus ve Karaso, Abdülhamid’e karşı zafer kazanmış olmanın mutluluğu içindedir. Şimdi daha büyük bir adım atmanın zamanıdır. Parvus Abdülhamid’in sonunu getirecek bir planı devreye sokar.
Hatice, Vasfi ile birlikte yeni görev yerine giderken büyük aşkına sonsuza dek veda mı edecektir?
Abdülkadir kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, peşindeki gizemli adamlardan habersizdir. Abdülkadir’i bu sefer nasıl bir tehlike beklemektedir?
Abdülhamid Parvus’un oyunuyla Saraydan çıktığında, iki ayrı suikast planının ortasına düşer. Silahlar patladığında vurulan kim olacaktır?
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ
Parvus saklandığı delikten çıkamayınca Abdülhamid’i alt etmek için karşısına Karaso’yu çıkarır.
Demir yolu ve petrol anlaşmasında karar hisselerini almak için Abdülhamid’in paraya ihtiyacı vardır. Parvus önce Abdülhamid’in beklediği paranın önünü keser. Abdülhamid başka bir yol bulmaya çalışır. Parvus bu kez de Hüseyin’i öne sürer. Onun yardımıyla Abdülhamid’in beklentilerini boşa çıkarır. Ancak Mahmud Paşa, Hüseyin Paşa’nın ipliğini pazara çıkaracak bir önlem almıştır.
Kemalettin ve Vasfi canlarını tehlikeye atarak yangından Naime ve Hatice’yi kurtarmayı başarırlar. Hatice amacına ulaşıp Saraya geri dönse de huzur bulamaz. Vasfi’den kurtulmak için kazdığı kuyuya bu kez kendisi düşer.
Abdülhamid diplomasi dehasıyla, Wilhelm’in Kudüs planını bozmayı başarır.
Abdülkadir’in babasının gözüne girmek ve işe yaradığını göstermek için yaptığı hamle, telafisi imkânsız zararlara sebep olur.
Dilşad, Murad’ın kendisinden şüphelendiğini anlayınca kaçmaya çalışır. Ama bu sefer de Vladimir’in eline geçer.
Firuze, Bidar Sultan’ın ona kurduğu tuzaktan bihaber, Sarayda sultancılık oynamaktadır. Bu kez gerçek yüzünü gizlemesi, Abdülkadir’i kandırması kolay olmayacaktır.
Abdülhamid her şeyden çok önemsediği milletinin geleceğini, Dilşad canını, Abdülkadir onurunu kurtarabilecek midir?
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