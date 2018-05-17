Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı.

Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan incelemede hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor.

Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER