Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci ve velileri heyecan sarmış durumda. İstanbul’da toplam 5 bin 246 okul, 2 milyon 666 bin öğrenci var. Öğrencilerin ulaşımı 25 bin kayıtlı okul servisi tarafından sağlanıyor.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN İHLALİ

8 bine yakın korsan servis ve sayısı belirlenemeyen kreş servisleri de eklenince sayı 40 bini buluyor. Ayrıca 535 metrobüs, 2 bin 756 İETT otobüsü, 2 bin 600 özel halk otobüsü, 6 bin 650 minibüs, 750 dolmuş tam kapasite ve ek seferlerle yola çıkacak. 18 bin taksiyle birlikte 4 milyon araç pazartesi trafikte olacak. Aralarında Mecidiyeköy, Bayrampaşa, Kadıköy, Ümraniye gibi yoğun nüfuslu ilçelerin yanı sıra TEM ve E-5 karayollarının da olduğu 23 noktada ise çalışmalar devam ediyor. Bu noktalarda yol ya tamamen kapatılıyor ya da trafik akışı bir şeritten sağlanıyor. Hal böyle olunca İstanbullular pazartesi günü trafiğin durumunu kara kara düşünmeye başladı. Uzmanlar, pazartesi günü yaşanması muhtemel trafik keşmekeşine karşın şu uyarılarda bulundu... Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği İstanbul İl Temsilcisi Selçuk Dedeoğlu, özellikle servis şoförlerinin kural ihlali yaptığına dikkat çekti:

“Pazartesi günü herkesin korkuyla beklediği bir tarih çünkü zaten yoğun olan İstanbul trafiğine bir de servis araçları eklenecek. Birçok servis şoförünün kurallara aykırı araç kullandığı biliniyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri okul saatleri dışında başka işler de almaları. İki iş arasında yetişmeye çalışırken kural ihlali yaparak trafiği olumsuz etkiliyorlar.”

İŞTE YOL ÇALIŞMASI YAPILAN 23 NOKTA

İstanbul 3. Havalimanı sınırlarında kalan İhsaniye-Tayakadın arasında 14 kilometrelik yol UTK kararı ile trafiğe kapatıldı.

Bayrampaşa Ali Fuat Başgil Caddesi, Otogar istikametinde altyapı çalışması

Giyimken Vadi Caddesi altyapı çalışması

Bağcılar Osmangazi Caddesi altyapı çalışması

Mimar Sinan Caddesi TEİAŞ çalışması

E-5 Büyükçekmece-Beylikdüzü yönü sol şerit bakım çalışması

Nazım Hikmet Bulvarı, altyapı çalışması

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 185. Sokak Haramideree Yolu Caddesi yönü bakım çalışması

Taşocağı Caddesi, altyapı çalışması

10. Yıl Caddesi - Topkapı yönü 1 şerit çevre düzenlemesi çalışması

Beyazıt-Aksaray arasındaki bağlantıyı sağlayan Ordu Caddesi, UKOME kararıyla ilk etapta her pazar trafiğe kapatılarak sadece yaya ve bisikletlilere açık olacak.

Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi bakım onarım çalışması

FSM-Yıldız Bulvarı yönü 1 şerit bakım çalışması

TEM Libadiye-TEM Mustafa Kemal Mahallesi yönü sağ şerit bakım çalışması

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Atakan Caddesi TEİAŞ çalışması.

TEM Ataşehir-Küçükbakkalköy yönü sağ şerit bakım onarım çalışması.

Göztepe Köprüsü Ankara istikametinde İSKİ dere ıslah çalışması.

Harem Sahil Yolu Caddesi, Üsküdar yönünde bakım ve onarım nedeniyle 1 şerit kapalı.

Balıkesir Caddesi AYEDAŞ çalışması nedeniyle 1 şerit kapalı.

Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde yapılan İSKİ atıksu çalışması sebebiyle 1 şerit trafiğe kapalı.

Tuzla, Tepeören Göçbeyli Bulvarı İGDAŞ çalışması.

Göçbeyli Bulvarı FSM Bulvarı yönü, 1 şerit bakım onarım çalışması.

TEM Orhanlı Gişeler-Aydınlı arası yan yol altyapı çalışması

‘BAKIM ÇOKTAN BİTMELİYDİ’

Dedeoğlu, servislerin ana arterlerde yol kenarına park ederek beklemelerinin de engellenmesi gerektiğini belirtti: “Yolcu indirip bindirmeleri yoldan en az bir şeridin eksilmesine neden oluyor. Birçok noktada bakım çalışmaları da devam ediyor. Belediye ve karayollarının işlerini şimdiye kadar çoktan bitirmiş olmaları gerekirdi. Bir ana artere 2 giriş varsa aynı anda ikisi de tadilata alınıyor. Bu tip çalışmalarda yolun alternatif çıkışları iyi belirlenmeli.”