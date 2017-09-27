Pegasus Erbil uçuşlarını durdurdu

Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Nane, Bloomberg'e telefon yoluyla yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Nane, "Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile de temas halindeyiz, o kararlar doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi

THY DEVAM EDİYOR

THY'den Süleymaniye ve Erbil uçuşları hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

THY:”Çeşitli basın-yayın organlarında Irak Sivil Havacılık Kurumu’nun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül tarihi itibariyle uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yolları’na iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir”