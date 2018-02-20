Peker GYO’nun halka arzına yatırımcılardan 8 kat talep

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı tamamlandı. Konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yaptığı ve 18 aracı kurumun katıldığı, talep toplama işlemlerinin ise 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği halka arza yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.
Peker GYO’nun her biri 1 TL nominal değere sahip 9.600.000 adet payı, pay başına 5,50 TL fiyat ile halka arz edilirken, söz konusu payların tamamı satıldı.
Halka arz edilen paylara yurtiçi bireysel yatırımcılardan 10,2; yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 8,57 ; yurtdısı kurumsal yatıırmcılardan ise 2.6 kat talep gelirken, toplam talep, halka arz edilen payların 7,95 katı olarak gerçekleşti.
Halka arz sonrasında payların yüzde 45’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 35’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yabancı yatırımcılara satılmış ve şirketin yüzde 32’si halka açılmış oldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ
Halka arzla ilgili değerlendirmelerde bulunan Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, şu açıklamalarda bulundu:
“Halka arz işlemi kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen talep, Türkiye ekonomisine ve Türk gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin somut bir göstergesi… Türkiye Cumhuriyeti ile kol kola yürüyor; Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güvenimiz ve inancımızla yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Peker GYO olarak, yatırımcılarımızın bizlere gösterdiği teveccüh, işimizi ne kadar doğru yaptığımızı bizlere göstermesi açısında son derece önemli. Ama belki de bundan önemlisi; Peker GYO gibi bu işin mutfağında olan bir şirketin halka arzına gelen yüksek talep; gayrimenkule olan ilginin devam ettiğini gösterdiği gibi, yatırımcıların Peker Grubu ve Peker GYO’ya olan güveninin ifadesi olup gurur vericidir.
Peker GYO olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için var gücümüzle çalışacağız.”
"YURTDIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ"
Arazi ve proje geliştirme konusundaki uzmanlıklarını Peker Grubu olarak 6 yıldır yurt dışına da taşıdıklarının altını çizen Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker şöyle devam etti:
“Halka arzla birlikte artık bizler için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki süreçte, ortaklarımızın gücüyle, Türkiye’de ve Avrupa’da büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarından her gün proje teklifleri alıyoruz. Bunların arasından, küresel büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak projeleri değerlendirip, portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.”
GERİ ALIM TAAHHÜDÜ
Peker GYO ve ortaklar tarafından 1 yıl boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda yatırımcılar, paylarını 45 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, hisselerin işlem görmeye başlamasından itibaren 45 gün sonra hisse başına 5,61 TL fiyattan geri satma hakkına sahip olacak. Peker GYO hisseleri, 21 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreniyle PEKGY koduyla borsada işlem görmeye başlayacak.
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