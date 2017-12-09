Pendik'te balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan Adil Sönmez'in (64) cesedi bulundu.



AA'nın haberine göre, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kayıp kişinin bulunması için sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda, Sönmez'in cesedine ulaşıldı. Karaya çıkarılan Adil Sönmez'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Pendik'te dün balık avlamak üzere denize açılan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuştu. Teknede bulunan bir kişi dalgalara kapılarak kaybolurken, kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kaybolan kişinin kurtarılması için ise deniz polisi bölgede arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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