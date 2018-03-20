Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.

AA'nın edindiği bilgiye göre, Pendik Sahili'nde, deniz yüzeyinde ceset olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak, durumu deniz polisine bildirdi.

DENİZ POLİSİ CESETİ GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Cesedin bulunduğu sahile gelen deniz polisi dalgıçları, cesedi karaya çıkardı. Ekipler, kuvvetli lodos nedeniyle oluşan dalgalar sebebiyle çalışırken güçlük çekti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER