Pendik'te kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. Kızlarını kaybeden aile karara tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre, 22 yaşındaki Tuğba Özdemir Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuydu. 21 yaşındaki Tuğçe Özdemir ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyordu. İki kardeş, 18 Temmuz 2017 tarihinde iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek üzere yola çıktı. İki kız kardeş Pendik Köprüsü'ndeki yaya kaldırımında yürüyordu. Bu sırada Dursun Hazır'ın kullandığı otomobil önce bariyerlere sonra yol kenarında park halindeki araca ve iki kardeşe çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuğba Özdemir olay yerinde yaşamını yitirirken Tuğçe Özdemir 21 gün sonra hayata veda etti. Kaza sırasında aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Dursun Hazır, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak duruşmadaki iyi hali ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak cezası 5 yıl 10 aya indirildi. 10 Nisan 2018 tarihinde verilen mahkeme kararında kaçma ve delilleri karartma ihtimali kalmadığı, sağlık sebepleri gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.
"CEZASINI ALMASINI İSTİYORUM"
Kızlarının ölümüne neden olan sürücünün 8,5 ay hapiste yattıktan sonra serbest kalması Özdemir çifti tepki gösterdi.
3 kızından 2'sini kazada kaybeden Yılmaz Özdemir, "Olay günü annelerini arıyorlar, anneleri ısrarla 'taksi ya da minibüse binin' diyor. 'Biz yürüyeceğiz, hava güzel' diyorlar. Yukarıya doğru yürürken metronun çıkışında karşılarından gelen araç 140 kilometre hızla önce duvara ve park halindeki araca çarpıyor. Sonra çocukları da alıyor altında sürüklüyor" dedi.
Yılmaz Özdemir, "Sürücü tutuklandı ancak 8,5 ay sonra serbest kaldı. İki can gidiyor 8 ay veriliyor. Emsal sayılacak cezasını almasını istiyorum" diye konuştu.
"ÇOCUKLARIN HATALARI YOK"
Ev hanımı olan Anne Fatma Özdemir ise kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Anne "Benim çocuklarım kaldırımda yürüyor, karşıdan karşıya geçmiyor, ışık hatası yok, onların hiçbir şekilde hataları yok. Kaldırımda yürüyen çocuklara 140 kilometre hızla gelip çarpıyor. 8,5 ay mıdır bunun cezası? Ben Ramazan ayına üzülerek giriyorum, çocuklarım sahura kadar beni beklerlerdi. Ben dün akşam ağlayarak sahura kalktım. İçim acıyor" diye konuştu.
ADLİ TIP TAM VE ASLİ KUSURLU BULDU
Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 18 Temmuz 2017 tarihinde Kurtköy-Pendik istikametinde seyir halinde olan Dursun Hazır'ın önce bir araca, ardından da yolun kenarında bulunan Tuğba ve Tuğçe Özdemir'e çarptığı, Tuğba Özdemir'in olay yerinde, Tuğçe Özdemir'in de kaldırıldığı hastanede 8 Ağustos 2017 tarihinde vefat ettiği belirtildi. Dursun Hazır'ın çift yönlü bölünmüş yolda rampa aşağıya Pendik yönüne doğru viraja aşırı hız ile girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymayarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilerek, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılması istendi. Dursun Hazır, olaydan üç gün sonra 21 Temmuz 2017 tarihinde tutuklandı. Hakkında düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava dosyasına konulan Adli Tıp Kurumu Raporu, tutuklu sanık Dursun Hazır'ı kazanın oluşumunda tam ve asli kusurlu buldu.
5 YIL 10 AY CEZA ALDI VE TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme, 10 Nisan 2018 tarihli karar duruşmasında Dursun Hazır'ı, "Tam ve asli kusurlu olarak iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. "İyi hal" indirimi ile bu cezayı 5 yıl 10 aya düşüren mahkeme, kararla birlikte kaçma ihtimalinin bulunmaması ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sanığın tahliyesine hükmetti.
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