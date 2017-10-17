Habertürk, İstanbul Pendik’te 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı kurşun yağmuruna tutan cani Mustafa Yetgin’in izini sürdü.
Korkunç cinayeti internetten 1800 TL’ye aldığı otomatik av tüfeğiyle işleyen Mustafa Yetgin’in ailesiyle birlikte yaşadığı apartman sessiz. Ailenin 10 yıldır yaşadığı binadaki komşuları, her gün gördükleri gencin işlediği
cinayetin şokunda.
Zanlının babası, babaannesi ve ortanca kardeşiyle yaşadığı daire ile ağabeyinin oturduğu karşı daireye, cinayetten sonra kimse gitmemiş.
‘İÇİNE KAPANMIŞTI’
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Merve Günver'in haberine göre, 2 üst katta oturan komşuları,caniyi şöyle anlattı: “Karşılıklı dairelerde oturuyorlar. Mustafa babasıyla yaşıyordu. Annesini hiç görmedim. Binaya girip çıkarken görürdük. Mustafa son zamanlarda değişmiş, içine kapanmıştı.”
Katil zanlısının böyle bir şey yapacağını düşünmediklerini belirten diğer komşuları ise şunları söyledi:
“Olayı duyan Mustafa’nın karşı dairede oturan ağabeyinin babasıyla kavga ettiğini, ‘Neden kardeşime sahip çıkmadınız?’ diye tepki gösterdiğini biliyoruz. Kavga sırasında evin camları kırılmış. Sonrasında binayı terk ettiler zaten. Biz de aileyle görüşemedik...”
"HAYALİM DİPLOMASINI BAŞ KÖŞEYE ASMAKTI"
Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki gün taziye ziyaretinde bulunduğu acılı baba Nihat Palandöken ise zorlukla ayakta duruyor. Habertürk’e konuşan Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında eşini kaybettiğini, bu kez de kızının acısıyla sarsıldığını söyledi.
Tuzla’daki evinde taziyeleri kabul eden Palandöken, kızı için hayalini de gözyaşları içinde şu sözlerle anlattı:
“Üniversiteye gitmek, mühendislik okumak istiyordu. ‘Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım baba’ demişti. Eşimin 5 yıl önce trafik kazasında vefat etmesinin ardından, Helin küçük kız kardeşine hem annelik hem ablalık yapıyordu. Şimdi o da gitti, küçük kızımla baş başa kaldık. Kızım çok ahlaklı, çok saygılı bir kızdı. Bana çok düşkündü. En büyük hayalim, onun üniversiteyi kazanması ve diplomasını evimin baş köşesine asmaktı...”
En büyük isteğinin katil zanlısının en ağır cezayı alması olduğunu söyleyen Palandöken, “Kadın cinayetleri, çocuk istismarları en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bundan ağır suç yok. Başbakan Binali Yıldırım da bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi” diye konuştu.
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Misafir 2 saat önceInsallah ömur boyu ceza alir hapiste cürür.00
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Misafir 2 saat önceBu katil hayatında ezilmiş olsaydı, açlığı tokluğu, acıyı anlasaydı. Böyle olmazdı; Zehirli Mantar gibi büyüyüp, çürüyüp gidiyorlar ya da başkalarını zehirliyorlar; kendilerine bulaşanları.00
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Misafir 2 saat önceaşklarına karşılık alamayınca hanzoluk genleri harekete geçiyor00