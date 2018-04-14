Pentagon: "Suriye'de tüm hedefler başarıyla vuruldu. Bombardıman rejime kesin ve net bir mesajdı. Amaç, rejimi kimyasal saldırıdan caydırmak. Suriye'nin kimyasal silah programı gerileyecek. Hiçbir kimyasal silah saldırısı yapamazlar diyemiyorum, ancak gerilettiğimizi söyleyebilirim. Suriye hava savunma sistemi etkisiz kaldı. Suriye'nin kimyasal ekipman ve materyal kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok. Rus hava savunma sistemi kullanılmadı. Rusya ile çatışmayı önleme kanalı açık. Bundan sonrasına Esad karar verecek." açıklamasında bulundu.

"Öncelikle dün geceki operasyon son derece başarılıydı. Kimyasal silah programının kalbinin tamamı vuruldu. Gelecekte ne olacağını söyleyemem ancak tamamen meşru bir operasyondur. Hiçbir müttefik uçak ne zarar gördü ne saldırıya uğradı. Bundan sonra ne olacağı Esad rejiminin ne yapacağına bağlı olacak."

"Suriye'nin verdiği cevabın herhangi bir etkisi olmadı. Suriye savunma sisteminin herhangi bir etkisi olmadı."

"Rusya ile farklı seviyelerde olan bir iletişimimiz var. Bununla ilgili daha fazla bilgi vermem mümkün değil."

"Hava savunma durumumuz son derece enerjik. Suriye sorununu ancak diplomasiyle çözebileceğimizi biliyoruz. Medeni ülkeler Suriye'de yaşananları gözardı edemez"

"Onlarla çatışmak, savaşmak istemiyoruz. Görevimiz DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak."

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