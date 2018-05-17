Pentagon Sözcüsü'nden Gazze açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü White, Gazze'deki İsrail katliamını hatırlatan AA muhabirinin, “Bakan (Jim Mattis) Gazze’de yükselen tansiyon ve İsrail ordusu tarafından öldürülen siviller konusunda kaygılı mı?” sorusunu geçiştirmeye çalıştı.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

AA'nın haberine göre, elçilikteki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını anlatan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." diye konuştu.

"O zaman oradaki katliamları haklı mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine de White, bölgeyi yakından izlediklerini belirterek, İsrail’in kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna yönelik ifadesini tekrar etti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit düştü, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

AFGANİSTAN’IN FARAH ŞEHRİ DÜŞMEDİ

White, toplantıda ayrıca Afganistan’ın batısında yer alan Farah şehrinin Taliban’ın eline geçtiği iddialarına ilişkin, "Farah düşmedi. Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçleri ABD hava unsurları ve destek unsurlarının desteği ile Afganistan’ın batısındaki Farah şehrine yönelik bir Taliban saldırısını ağır yenilgiye uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban’ın bugün de şehre girmeye çalıştığını aktaran White, şehrin halen Afgan ordusunun kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Afganistan’ın batısında artan Taliban eylemlerinde İran’ın rolü olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren White, "İran’ın bu bölgede ne kadar iç müdahalelerde bulunduğunu gözardı edilebileceğini sanmıyorum. İran Ortadoğu’da halen en büyük istikrarsızlık faktörü." dedi.

ÖZBEK LİDER MİRZİYOYEV İLK KEZ PENTAGON’DA

White, ABD Savunma Bakan’ı Jim Mattis’in bugün Pentagon’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştüğünü aktardı.

Mirziyoyev’un Pentagon’a ilk ziyareti olduğunu kaydeden White, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yenilemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Mattis ile Mirziyoyev’un ortak güvenlik menfaatlerinin yanı sıra ortaya çıkan yeni sınamaları ele aldığına işaret eden White, “İki lider, Afganistan’daki istikrara ve bölgede devam eden güvenlik iş birliğine bağlı oldukları konusunda mutabık kaldı.” diye konuştu.

Mirziyoyev dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

Mirziyoyev, 2002'de dönemin Özbek lideri İslam Kerimov'un ziyaretinden sonra Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Özbekistan Cumhurbaşkanı oldu.

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