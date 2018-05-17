Pentagon Sözcüsü'nden Gazze açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözcü White, Gazze'deki İsrail katliamını hatırlatan AA muhabirinin, “Bakan (Jim Mattis) Gazze’de yükselen tansiyon ve İsrail ordusu tarafından öldürülen siviller konusunda kaygılı mı?” sorusunu geçiştirmeye çalıştı.
"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"
AA'nın haberine göre, elçilikteki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını anlatan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." diye konuştu.
"O zaman oradaki katliamları haklı mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine de White, bölgeyi yakından izlediklerini belirterek, İsrail’in kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna yönelik ifadesini tekrar etti.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit düştü, 3 binden fazla kişi de yaralandı.
AFGANİSTAN’IN FARAH ŞEHRİ DÜŞMEDİ
White, toplantıda ayrıca Afganistan’ın batısında yer alan Farah şehrinin Taliban’ın eline geçtiği iddialarına ilişkin, "Farah düşmedi. Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçleri ABD hava unsurları ve destek unsurlarının desteği ile Afganistan’ın batısındaki Farah şehrine yönelik bir Taliban saldırısını ağır yenilgiye uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.
Taliban’ın bugün de şehre girmeye çalıştığını aktaran White, şehrin halen Afgan ordusunun kontrolünde bulunduğunu kaydetti.
Afganistan’ın batısında artan Taliban eylemlerinde İran’ın rolü olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren White, "İran’ın bu bölgede ne kadar iç müdahalelerde bulunduğunu gözardı edilebileceğini sanmıyorum. İran Ortadoğu’da halen en büyük istikrarsızlık faktörü." dedi.
ÖZBEK LİDER MİRZİYOYEV İLK KEZ PENTAGON’DA
White, ABD Savunma Bakan’ı Jim Mattis’in bugün Pentagon’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştüğünü aktardı.
Mirziyoyev’un Pentagon’a ilk ziyareti olduğunu kaydeden White, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yenilemek amacıyla yapıldığını belirtti.
Mattis ile Mirziyoyev’un ortak güvenlik menfaatlerinin yanı sıra ortaya çıkan yeni sınamaları ele aldığına işaret eden White, “İki lider, Afganistan’daki istikrara ve bölgede devam eden güvenlik iş birliğine bağlı oldukları konusunda mutabık kaldı.” diye konuştu.
Mirziyoyev dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.
Mirziyoyev, 2002'de dönemin Özbek lideri İslam Kerimov'un ziyaretinden sonra Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Özbekistan Cumhurbaşkanı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.