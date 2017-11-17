Pentagon sözcüsünden ilginç 'Rakka anlaşması' açıklaması

White, ABD Genel Kurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie ile ortak basın toplantısı düzenledi.
AA muhabirinin "Türk Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsünün PYD/PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da söz konusu olan anlaşmaya yönelik "saygı duyuyoruz" açıklamasını esefle karşıladığını ifade eden bir açıklama yayınladı sizin bu konuda bir yorumunuz var mı?" sorusuna Pentagon sözcüsü White şu yanıtı verdi:
"Tüm bunlarla ilgili olarak tarafları siyasi çözümler aramaları konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz. Biz SDG (PKK/PYD) ile çalışmaya devam ediyoruz çünkü oradaki odağımız DEAŞ'ı yenmektir."
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu anlaşmadan haberinin olup olmadığına yönelik soruya ise White cevap vermek istemediğini söyledi.
DEAŞ İLE MÜCADELE 'NESİLLER BOYU BİR MÜCADELEDİR'
ABD'nin Suriye'deki amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu öne süren White'a DEAŞ'ın bitirilmesinden sonra ABD'nin ülkedeki nihai hedefi ne olacağı da soruldu.
White büyük ölçüde bu soruları geçiştirirken DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini ve bu mücadelenin küresel olmakla birlikte "nesiller boyu bir mücadele" olduğunu ileri sürdü.
AFGANİSTAN IRAK VE SURİYE'DE 20 BİN CİVARINDA ABD ASKERİ VAR
Genel Kurmay sözcüsü Korgeneral McKenzie, ABD'nin bazı ülkelerde bulunan askerlerinin sayısına yönelik bir soru üzerine ise Afganistan'da 14 bin, Irak'ta 5 bin 262, Suriye'de ise 500 ABD askeri bulunduğunu ifade etti.
Ancak McKenzie bu sayının resmi rakamlar olduğunu, geçici görevlerle ilgili ülkelerde dönüşümlü olarak bulunan askerlerin bu sayıya dahil edilmediğini belirtti.
Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard Suriye'de 4 bin asker bulunduğunu ağzından kaçırmış ve ivedilikle bu rakamı 503 olarak düzeltmeye çalışmıştı.
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