Pınar Dilşeker kimdir? sorusu bugün gündeme gelen sorulardan biri oldu. Pınar Dilşeker, SHOW TV'nin sevilen programı Seda Sayan'la'nın konuğu olacak. Magazin köşesinde alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak. Başka hiçbir yerde duymadığınız olaylar "Seda Sayan’la"da masaya yatırılacak. Programa Pınar Dilşeker de güzel sesiyle renk katacak. İşte Pınar Dilşeker'in hayatına dair bilgiler.

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

Şarkıcı Pınar Dilşeker, 25 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. Konservatuvar mezunu olan Dilşeker, 1990 yıllarında "Şinanari" adlı şarkısıyla çıkış yakaladı. İbrahim Erkal ile bir dizide oyuncu olarak yer aldı. İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım" adlı klibinde de rol alan Pınar Dilşeker, eşi Çetin Yılmaz'dan şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşandı. Dilşeker'in bu evliliğinden Mert Ali adından bir oğlu var. Pınar Dilşeker, iş adamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlanıp ayrıldı.

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