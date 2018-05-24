Pirinç pilavı yapımını gözünüzde büyütmeyin. Risk almayın, ölçülü kullanacağınız denenmiş tarifimizi kullanın. Mis gibi kokusu ile topaklanmayan, şehriyeli ya da sade pilav yapmanın püf noktalarını okumanızı da öneririz.

PİRİNÇ PİLAVI YAPIMINDA ÖNEMLİ PÜF NOKTALAR

- Pirinçleri önden yıkayıp 4-5 dakika dinlendirin.

- Pirinçleri kuvururken beyaz kalması için birkaç damla limon sıkın

- Pirince su ekledikten sonra karıştırmayın

- Kısık ateşte pişirin

- Demlendirdikten sonra servis edin

SADE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELERİ:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişecene kadar kavurun. (Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu 'malzemeler'de anlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.) Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

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