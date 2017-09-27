Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yürütülen 2017 yılı kazı çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait önemli buluntular açığa çıkarıldı. İHA'nın haberine göre Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde bu yıl gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları sırasında MS 3'üncü yüzyıla ait çok sayıda parçalanmış heykel ve mimari kalıntılardan oluşan buluntuların yanı sıra adak stelleri (dikili taş), kabartma ve iki adet mermer heykele ulaşıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nin 5 kilometre doğusunda bulunan Ay Tanrısı Men'in tapınağı ve kutsal alanı çevresinde ulaşılan heykellerden giyimli kadın heykelinin başı bulunmazken, erkek heykelinin Tanrı Apollon'a ait olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda ulaşılan Tanrı Apollon heykeli gibi önemli buluntular, incelemelerin tamamlanmasının ardından sergilenmek üzere müzeye teslim edilecek.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, milattan sonra 360 yılında paganizmin tekrar canlandırıldığı ve milattan sonra 390 yılında Hristiyanlarca tahrip edilen çok önemli bir kültür katmanının açığa çıkarıldığını belirtti. Uzmanlar da elde edilen bu arkeolojik verilerin Anadolu'daki inanç sistemi ve süreçleri hakkında oldukça önemli bilgiler sunduğunu ifade ettiler. Pisidia Antiokheia Antik Kenti kazı çalışmalarında elde edilen buluntular üzerinde kapsamlı incelemeler devam ediyor.