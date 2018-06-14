Pişmiş yumurtadaki gri halka ne anlama geliyor?

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, yumurtanın birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek ‘anne sütü kadar değerli olduğunun’ altını çizdi. Ancak Şeber, çok haşlanmış yumurtalarda oluşan gri halkanın yumurtadaki vitamin ve minerallerin büyük kısmının kullanılamayacağı anlamına geldiğini söyledi