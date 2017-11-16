Piyasalarda borsada son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,80 değer kazancıyla 108.583,55 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 867,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 109.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 108.500-108.750 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.





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