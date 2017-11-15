PKK ve DEAŞ'lı teröristlere karşı sınır hattında önlemler artırıldı!

Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturulması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Sistem, fiziksel, elektronik ve ileri teknoloji katmanlarından oluşan birçok unsuru bünyesinde barındırıyor.

Projenin fiziksel katmanı modüler beton duvar, devriye yolu, insanlı ve insansız kule ile pasavan yollarını kapsıyor. Elektronik katman da yakın alan gözetleme sistemi, termal kamera, kara gözetleme radarı, uzaktan komutalı silah sistemi, komuta kontrol merkezi, hat boyu görüntüleme sistemi ile sismik ve akustik algılayıcılardan oluşuyor.

Projenin ileri teknoloji katmanı ise geniş alan gözetleme, lazer imha edici fiber optik algılama, drone tespiti için gözetleme radarı, jammer ve algılayıcı tetiklemeli kısa mesafe aydınlatma sistemini içeriyor.

TEHDİDİN ARTMASI ÜZERİNE BETON DUVAR VE DEVRİYE YOLUNA ÖNCELİK VERİLDİ

Suriye'deki krizin derinleşmesi ve sınırlardaki tehdidin artması üzerine proje içindeki modüler beton duvar ve devriye yolu imalatının yapımına öncelik verildi. Duvarın toprak kaybına neden olmayacak şekilde siyasi sınır hattına yapılmasına yönelik çalışmalar 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre başlatılmıştı.

ÖNLEMLER TEK TARAFLI SAĞLANIYOR

Hudut hattının karşısında güvenliği sağlayan bir devlet olmadığı için Türkiye-Suriye sınırında önlemler Türkiye tarafından tek taraflı olarak alınıyor.

Bu kapsamda hudut karakolları gerek karakol çevresinin gerekse sınır hattının güvenliğinin sağlanmasında özel önem taşıyor.

Hudut hattında sınır fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra 20 metre uzunluğunda kulelere takılan termal kameralarla sınır, gece gündüz kontrol ediliyor. Türkiye'ye her türlü yasa dışı girişi önlemeye çalışan hudut birlikleri, sınır yakınlarında herhangi bir tehdit hissettiğinde havaya ateş açarak ya da siren çalarak uyarıda bulunuyor.

Zırhlı aracın üzerine monte edilen kulelerdeki kameralar aracılığıyla da duvarın arkasındaki gelişmeler kontrol altında tutuluyor. Alınan önlemlere rağmen duvarı, merdivenle tırmanarak veya altından kazdıkları tünelle geçmeye çalışan kaçaklar da güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanıyor.

İnşa edilen duvarın hemen arkasında ise sırasıyla mayınlı alan, güçlendirilmiş kafes tel engeller, hudut birliklerinin devriye yolları, birinci ve ikinci derece askeri yasak bölgeler bulunuyor.

AKILLI KULELERİN YAPIMI SÜRÜYOR

Sınır bölgesinde duvarların tamamlandığı bölgelere ise askeri "akıllı kule" yapımı için çalışmalar sürüyor.

Bölgede 300 metrede bir yapımı planlanan kuleler, ASELSAN tarafından son teknolojiye göre üretilen güvenlik cihazlarıyla donatılacak.

Kulelerde, makineli silahlar, termal kamera ve anons sistemi kurulacak. Sınır hattına 300 metre yaklaşan zanlılar Arapça, Türkçe ve İngilizce anonslarla uyarılacak. Uyarıları dikkate almayanlar için otomatik ateş edilebilecek sistem devreye girecek.

ZEPLİNLİ KORUMA PLANLANIYOR

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), sınır güvenliğinin sağlanmasında "zeplin" de kullanılması planlanıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız balonlu gözetleme sistemlerinin sınır ve karakolların güvenliği için kullanılması hedefleniyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK tarafından envantere giren yerli silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla (İHA) hudut güvenliği ve sınır hattı yakından takip ediliyor. Yılın 10 ayında İHA ve insanlı keşif uçağı destekli operasyonlarda 2 bin 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, milli insansız hava araçları sayesinde operasyonlarda anlık tespit, takip ve imha kabiliyetine ulaşırken, taktik ve operatif İHA sistemleri terörle mücadele harekatı kapsamında keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, takibinin gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde imha ile emniyet, asayiş ve kamu düzeninin tesisine yönelik istihbarat desteğinin sağlanmasına yönelik sahada etkin şekilde kullanılıyor.

tsk

Terörle Mücadele